Schlein a Svp, 'sarebbe un errore guardare a destra'

"Sarebbe un errore (per la Svp, ndr.) guardare a destra, negando la vocazione europea di un territorio come questo. Un territorio di cerniera, un territorio di confine, un territorio di autonomia speciale". Lo ha detto Elly Schlein, intervenendo a Bolzano in vista delle provinciali di domenica.

"Il Pd - ha proseguito - è erede di questa politica che ha fatto stare insieme le diversità, facendone un valore e una ricchezza. Purtroppo è il contrario di quello che pensano le destre, in Italia e in Europa. Andare più a destra sarebbe una negazione di ciò che ha fatto forte questo territorio e che noi vogliamo rendere ancora più forte", ha ribadito la segretaria del Pd.



