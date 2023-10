Renzi, 'In Trentino una squadra con 34 candidati tosti'

"Abbiamo messo in piedi una squadra attorno a Donatella Conzatti con 34 candidati molto tosti.

Stiamo lavorando tanto, stiamo facendo una bella campagna elettorale e speriamo che Valduga ce la faccia perché pensiamo sia la scelta migliore per la Provincia autonoma di Trento. E poi siamo convinti come Italia viva che faremo la differenza.

Abbiamo degli uomini e delle donne liberi e coraggiose, e questa è la cosa più bella che possa capitare a una comunità come la nostra". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a Trento per la chiusura della campagna elettorale del partito, che corre nella coalizione dell'Alleanza democratica e autonomista guidata da Francesco Valduga per le elezioni provinciali del 22 ottobre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA