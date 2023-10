Operazione straordinaria di controllo in centro a Trento

Operazione straordinaria di controllo attorno alle piazze della Portella, Santa Maria Maggiore e Dante, nelle stazione ferroviaria e in quella delle autocorriere. L'attività, voluta dal Comando provinciale dei carabinieri, ha portato in poco più di tre ore al controllo e all'identificazione di 150 persone, gran parte delle quali anche perquisite. Coordinata dalla Compagnia carabinieri di Trento guidata dal Maggiore Ceron - sottolinea una nota dell'Arma - l'operazione ha movimentato 16 squadre di cui 4 in abiti borghesi, con il supporto di squadre cinofile antidroga sia della finanza che della polizia locale. È stato arrestato un tunisino di 26 anni, irregolare sul territorio nazionale e pluripregiudicato, trovato in azione di spaccio con sette dosi di cocaina pura. Arrestato anche un marocchino per violazione degli obblighi di dimora. Un pakistano di 27 anni trovato con alcune dosi di hashish è stato denunciato per spaccio, come un 18enne tunisino pregiudicato, trovato con alcune dosi di hashish. Altri due pakistani, un tunisino e un egiziano sono invece stati segnalati al prefetto. In una siepe sono stati inoltre trovati 20 grammi di hashish. Infine, un pakistano è stato segnalato per ubriachezza molesta.

Sul fronte degli stranieri irregolari e clandestini - prosegue la nota - sono stati rintracciati 4 tunisini e 1 nigeriano, con precedenti, anche plurimi (alcuni già espulsi in passato dal territorio nazionale), tutti portati in Questura per le attività dell'Ufficio immigrazione. Alcuni sono già stati già trasportati fuori regione presso i Cpr.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA