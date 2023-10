Falso reportage con l'intelligenza artificiale,mostra a Rovereto

Barbara Zanon è la fotoreporter nota alle cronache nazionali per la creazione di un falso reportage di guerra dal fronte ucraino realizzato con l'Intelligenza Artificiale. Il progetto "Beauty is everywhere" non è mai stato esposto e sarà presentato per la prima volta al Festival Informatici Senza Frontiere, che ha dedicato all'Intelligenza Artificiale il tema dell'ottava edizione, dal 19 ottobre al 6 novembre, alla Biblioteca Civica Girolamo Tartarotti di Rovereto (Trento).

"Beauty is everywhere" ritrae anziani vestiti a festa, con un bouquet di fiori, circondati dalle rovine di un mondo distrutto, bombardato, irriconoscibile. Solo che tutto quello che si vede non è mai esistito, non sono mai esistiti quei corpi, quei volti, quei luoghi e non sono mai esistite quelle vesti, quei fiori e quei gioielli perché le immagini sono state realizzate interamente con l'Intelligenza Artificiale utilizzando la piattaforma Midjourney.

Le immagini in mostra sollevano inoltre un dibattito sulle potenzialità e i limiti dell'Intelligenza artificiale che sarà affrontato anche nell'incontro "La verità del falso. Cronache e arti alla prova dell'IA" (sabato 21 ottobre, ore 16.30, Palazzo Piomarta Aula 12) con Barbara Zanon, Denis Isaia, curatore mostre Mart, e Mauro Zanchi, critico d'arte, curatore e saggista, tra i teorici della metafotografia.



