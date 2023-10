Brennero: Salvini, 'sono 20 anni che ci sono tavoli e incontri'

"L'Austria sta commettendo da anni un abuso, una forma di violenza economica, ambientale ai danni della salute e del lavoro degli altoatesini. Io non sopporto le ingiustizie, quindi, chi chiede 'mettetevi ad un tavolo' - sono 20 anni che ci sono tavoli, incontri, lettere, confronti, triloghi. Ho incontrato il ministro austriaco che non ha nessuna intenzione di ritornare nella legalità, quindi ci sono dei giudici a Strasburgo, decidano i giudici", così il ministro alle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini oggi a Bolzano ha risposto al governatore altoatesino Arno Kompatscher che ieri aveva detto che per risolvere il nodo del Brennero sul tema dei divieti ai tir imposti dall'Austria occorre sedersi ad un tavolo.

"In meno di un anno abbiamo impostato un lavoro condiviso da diversi paesi europei, un alleanza di persone di buonsenso", ha aggiunto Salvini.

"La Lega è diversa dalla Svp, ha altri interessi, noi abbiamo una storia e cultura diversa, la la Lega vuole innanzittutto rappresentare i diritti degli italiani e anche di altre minoranze come i ladini", ha concluso Salvini.



