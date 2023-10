Teneva mezzo chilo di cocaina in casa,arrestato 33enne a Bolzano

Gli agenti della sezione antidroga della Squadra mobile di Bolzano hanno arrestato un cittadino albanese di 33 anni, con precedenti e richiedente protezione internazionale, per spaccio di droga. Nell'ambito di una perquisizione domiciliare, l'uomo - informa la Questura - è stato trovato in possesso di due involucri contenenti quasi mezzo chilogrammo di cocaina.

Il 33enne è stato trasferito presso il carcere di Bolzano, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Con quest'ultimo intervento, salgono a sette i chili di cocaina sequestrati in Alto Adige dalla Squadra mobile nel 2023.





