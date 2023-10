Si è fatta viva e sta bene la donna, che nei giorni scorsi si era allontanata dalla sua abitazione a Bolzano. Non si tratta di un'anziana, come invece scritto in un primo momento.

Proseguono invece in valle Aurina le ricerche per un 51enne che lunedì era partito per un'escursione sopra San Giovanni, senza fare rientro a casa in serata.



