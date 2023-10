Salvini,'Fugatti stravince e Lega primo partito in Trentino'

"Maurizio Fugatti stravince con almeno 20 punti di vantaggio e la Lega sarà il primo partito del Trentino". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, a Trento per la chiusura della campagna elettorale di Maurizio Fugatti, candidato del centrodestra alle elezioni provinciali del 22 ottobre e presidente uscente della Provincia di Trento.

"Il termometro che sentiamo in queste ore è un termometro di fiducia", ha spiegato Fugatti, che ha rivendicato "una campagna elettorale tranquilla, moderata", condotta "senza fare grandi promesse né grandi polemiche". "Penso che il trentino medio un'idea se l'è fatta di questo presidente, di questa giunta, di questi assessori", ha aggiunto Fugatti.

Tra i temi che Salvini ha citato c'è quello della circonvallazione ferroviaria. "Un miliardo - ha detto - per togliere traffico e inquinamento è arrivato in questa legislatura. Ringrazio il Comune e la Provincia di Trento perché a Trento fra tre anni vivrete meglio, perché qualcuno a sinistra avrebbe fermato tutto".



