Salvini, 'necessario tornare a proteggere i confini'

"Stiamo vivendo un momento difficile, preoccupante, di sangue, di violenza, non solo in Medio Oriente. Nel nome dell'estremismo islamico ci sono stati morti in Francia, ci sono stati morti in Belgio. L'ultimo assissino islamico è arrivato con un barcone pochi anni fa a Lampedusa, motivo per cui è necessario tornare a proteggere i confini italiani, da nord a sud, via mare e via terra". Così il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini, a Trento per la chiusura della campagna elettorale della Lega.

"Proprio oggi il governo - ha aggiunto il vicepremier - ha deciso che da sabato torneranno i militari al confine con la Slovenia e si controlla chi entra e chi esce. Perché non si può scherzare, perché l'estremismo islamico è una malattia, non è una religione. Non è un problema religioso, lo chiarisco".

Salvini ha parlato della manifestazione che si terrà sabato 4 novembre, giornata delle forze armate, a Milano. "Nella mia Milano, dove ieri sono stati arrestati due cittadini stranieri presunti terroristi affiliati all'Isis", ha detto Salvini, alle 15 "chiamiamo a raccolta gli italiani e le italiane ma anche le straniere e gli stranieri per bene, che credono nella convivenza pacifica, nella libertà, nella sicurezza e nei diritti. Da Milano dovrà arrivare un grido pacifico in tutto il mondo: no alla violenza, all'odio e al terrorismo islamico".



