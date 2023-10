La legge anti-lupo di Bolzano sotto la lente dell'Ue

La Commissione europea ha "recentemente appreso attraverso una denuncia ufficiale della presunta violazione della direttiva degli habitat per legge n.

10 del 13 giugno 2023 della provincia di Bolzano. Questa denuncia è attualmente in fase di valutazione e i servizi della Commissione decideranno a tempo debito sulle misure più appropriate da prendere".

E' quanto si legge nella risposta del Commissario Ue Virginijus Sinkevicius all'interrogazione parlamentare firmata dall'eurodeputata M5S Sabrina Pignedoli e da altri esponenti del suo partito, dei Verdi europei e della Sinistra.

"I servizi della Commissione - aggiunge Sinkevicius - stanno già indagando sulla conformità delle normative italiane sulla caccia con la legge ambientale dell'Ue" in due casi, con altrettanti "scambi pre-infrazione con le autorità italiane".





