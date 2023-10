Iniziato a Vienna il processo contro l'ex cancelliere Kurz

E' iniziato a Vienna il processo a carico dell'ex cancelliere Sebastian Kurz per falsa testimonianza. L'ex leader dei popolari Övp - così l'accusa della procura per reati economici ed anti-corruzione Wksta - non ha detto il vero davanti alla commissione d'inchiesta sullo scandalo 'Ibiza' dell'ex leader Fpö Heinz Christian Strache.

Kurz respinge le accuse, parlando di "un'interazione tra politica e Wksta". Ogni volta che la procura aveva due ipotesi "ha scelto quella a mia sfavore", così l'ex cancelliere. "Non sono il primo politico e non sarò l'ultimo a trovarmi in questa situazione", ha aggiunto. Si è detto preoccupato, "se la politica venisse fatta con i capi d'accusa".

Kurz deporrà domani, per il momento il tribunale di Vienna ha calendarizzato tre giorni. Sono imputati anche l'ex vice segretaria della Övp Bettina Glatz-Kremsner e l'ex capo di gabinetto di Kurz, Bernhard Bonelli. L'interesse mediatico è enorme, con un'ottantina di giornalisti accreditati.



