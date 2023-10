In auto con 1,5 chili di cannabis, denunciati 2 giovani trentini

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Borgo Valsugana hanno denunciato due giovani residenti in Alta Valsugana, rusoettivamente un ventenne e un diciottenne, per spaccio di droga. I due - si apprende - sono stati notati dai militari in un'auto ferma in una zona periferica di Levico Terme. I Carabinieri hanno quindi deciso di approfondire il controllo e hanno trovato, nascosti nel bagagliaio, due sacchi che contenevano un chilo e mezzo di foglie ed infiorescenze di cannabis.

Dopo la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato altre dosi di marijuana, tra infiorescenze e foglie di cannabis. La droga è stata sequestrata e i due giovani sono stati segnalati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trento.

L'operazione si inserisce nell'attività di controllo e di prevenzione finalizzata a contrastare il traffico illecito di stupefacenti in tutta la Valsugana, soprattutto tra i più giovani e nei luoghi di aggregazione. Solo nelle ultime settimane, infatti, i carabinieri hanno sanzionato sei persone, di cui tre minorenni, per uso personale di droga.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA