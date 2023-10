Bonaccini, 'ripiegamento a destra contro storia dell'Alto Adige'

L'Alto Adige, se le alleanze dopo le provinciali dovessero andare in una certa direzione, "rischia di richiudersi e ripiegarsi con quelli che l'Europa hanno tentato di demolirla. La stessa Svp ha una storia fortemente europeista. Non vorrei che una parte più retriva e più retrograda possa avere il sopravento". Lo ha detto il presidente del Pd Stefano Bonaccini intervenendo nella campagna elettorale a Bolzano in vista delle provinciali di domenica.

Secondo Bonaccini, "un ripiegamento a destra sarebbe contro la stessa storia, in certi aspetti tragica, di questa terra. Il Pd invece è un interlocutore vero per i valori che rappresenta, una convinta forza europeista".

"Noi dobbiamo provare di definire un profilo di questa terra molto europeista, anche in termini di politiche di governo, che tengano dentro al cuore dell'Europa una terra, che questa vocazione per altro ha sempre avuta, riconoscendo le diversità linguistiche, facendole lavorare insieme non contrapponendole in ragione di un mondo in cui alzi i muri invece di costruire ponti", ha concluso.



