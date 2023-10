Zaia, su prolungamento Valdastico non spetta a noi decidere

Sul prolungamento dell'autostrada Valdastico "noi siamo assolutamente sul pezzo, come lo è la Provincia autonoma di Trento, e ognuno nel suo territorio definisce il tracciato. Ovviamente dobbiamo rimandare al governo le decisioni, non competono a noi". Lo ha affermato stamani il presidente del Veneto Luca Zaia, a Trento per un incontro elettorale.

"I territori decidono il tracciato per i territori di competenza - ha proseguito - quindi io non decido il tracciato del Trentino. Mi fermo al mio confine, che è quello del Veneto.

Dopodiché c'è un tema non irrilevante, che è quello della concessione", ha concluso Zaia.



