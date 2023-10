Terrorismo: Conte (M5s), la sicurezza è un obiettivo comune

"Ovviamente c'è forte preoccupazione, anche da parte nostra, per l'attentato che c'è stato ieri in Belgio, a Bruxelles. La tensione rimane alta e siamo tutti preoccupati, ma l'obiettivo della sicurezza è un obiettivo comune, quindi dobbiamo tutti lavorare insieme per assicurare massima sicurezza alle nostre popolazioni e ai nostri cittadini". Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a Trento per la campagna elettorale per le elezioni provinciali del 22 ottobre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA