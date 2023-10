Scivola sul ghiacciaio per 300 metri, un morto in Marmolada

Un alpinista di nazionalità ceca di 40 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi, dopo essere scivolato per circa 300 metri sul ghiacciaio della Marmolada. Da una prima ricostruzione, è possibile che l'uomo avesse terminato il tratto attrezzato della via Normale sotto punta Penia e stesse cominciando la discesa sul ghiacciaio, quando è scivolato per centinaia di metri, terminando la sua caduta a una quota di circa 2.900 metri. La chiamata al Numero unico per le emergenze 112 - precisa il Soccorso alpino del Trentino - è arrivata poco dopo le 17 da altri escursionisti.

La Centrale unica di Trentino Emergenza ha chiesto l'intervento dell'elicottero dell'Aiut Alpin Dolomites che ha imbarcato a bordo un operatore della Stazione Alta Val di Fassa del Soccorso Alpino, pronto in piazzola a Canazei. I soccorritori sono stati verricellati sul posto ma per l'uomo non c'era ormai nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Dopo il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata e trasferita a Canazei, dove è stata affidata al carro funebre.



