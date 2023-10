"Il diritto al voto non è scontato. Soprattutto in tempi di crisi un'alta affluenza è importante per legittimare il consiglio provinciale e la giunta". Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher dopo l'ultima seduta della giunta di questa legislatura.

Domenica, infatti, gli altoatesini sono chiamati alle urne per le elezioni provinciali. "Rivolgo un appello ai cittadini di esprimere il proprio voto, chi non lo fa lascia la scelta agli altri".



