Elezioni: volata finale con Schlein e Salvini, Meloni in forse

Volata finale verso le elezioni provinciali in Alto Adige con i leader nazionali. Giovedì la segretaria del Pd interverrà, alle ore 18, a un comizio in piazza Municipio a Bolzano, per poi spostarsi a Trento.

Per la Lega sono attesi sia il leader Matteo Salvini che il ministro Giancarlo Giorgetti. Il ministro dell'Economia visiterà venerdì alle 9.30 il Noi Techpark, mentre il segretario del Carroccio lo stesso giorno sarà in piazza Matteotti per un comizio alle ore 18.

A causa dell'evoluzione critica del contesto internazionale è invece in forse l'intervento a Bolzano della premier Giorgia Meloni, previsto in un primo momento per giovedì.

Già domani, mercoledì, il presidente del Pd Stefano Bonaccini alle 18:45 sarà al Cafè Dolce Idea in via Palermo 35/F e alle 20 al Forum di Bressanone.



