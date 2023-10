Bernini, 'non ci compete dare fondi a Università Trento'

"Noi partecipiamo al tavolo tecnico tra Provincia di Trento, Ministero dell'economia e delle finanze e università, ma i fondi li metterà il Mef, non il nostro ministero. Noi abbiamo dato fondi per il Pnrr, corrispondendo all'università 50 milioni. Non ci compete dare fondi all'Università di Trento". Così la ministra Anna Maria Bernini, in visita all'Università di Trento.

Intervenendo poi sugli alloggi per studenti, Bernini ha fatto sapere di aver identificato in Trentino "1.900 posti letto virtuali", su cui si sta "lavorando nella cabina di regia di Palazzo Chigi". Sulle proposte presentati dalla Provincia di Trento, a Rovereto e Trento, la ministra ha affermato che sono progetti "su cui si faranno le valutazioni e si daranno i risultati".



