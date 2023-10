Rintracciato a Trento ed espulso 33enne ritenuto pericoloso

Un giovane di 33 anni originario del Marocco, noto alle forze dell'ordine, è stato rintracciato dal personale della Questura di Trento e trattenuto su disposizione del questore, Maurizio Improta, in attesa del via libera all'espulsione dal territorio nazionale. Il giovane, ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica, è stato poi accompagnato al Centro per i rimpatri di Gradisca di Isonzo.

Nei giorni scorsi - apprende l'ANSA - il 33enne era stato denunciato per danneggiamento per aver preso a calci la porta d'ingresso di un negozio di alimentari che stava chiudendo.

Qualche giorno prima aveva opposto resistenza a pubblico ufficiale in ospedale, dopo aver lamentato dei problemi con il medico di pronto soccorso. Il giovane aveva inoltre numerosi precedenti per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, ubriachezza, rapina, furto aggravato e inottemperanza agli ordini del questore a lasciare il territorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA