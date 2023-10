Meteo: in Trentino Alto Adige è arrivato l'autunno

Dopo il caldo anomalo delle ultime settimane, anche in Trentino Alto Adige, come in buona parte dell'Italia, si percepiscono i primi effetti del ciclone atlantico in arrivo, che porterà venti, temporali e neve sopra i 2.000 metri.

In Trentino, oggi si prevede tempo parzialmente soleggiato per nubi alte e temperature massime in calo (fino a 9 gradi centigradi) specie a quote basse e nelle zone poco ventilate.

Domani il tempo rimarrà soleggiato con annuvolamenti dal pomeriggio, ma mercoledì 18 ottobre si prevedono correnti occidentali a tratti umide, che determineranno condizioni di variabilità. Da giovedì affluirà aria più umida ed instabile da sudovest, con tempo molto nuvoloso e piogge a tratti diffuse.

Anche in Alto Adige oggi sarà abbastanza soleggiato con nubi alte, vento e temperature massime in flessione, da 10 a 18 gradi. Per martedì si prevede un aumento della nuvolosità, mentre giovedì arriveranno i primi rovesci.



