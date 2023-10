Manovra: Conte, 'Meloni non deve prendere in giro gli italiani'

Commentando la manovra il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, oggi a Bolzano, ha parlato di "prese in giro del Governo Meloni". "Non c'è nulla sul caro vita, caro carburanti, caro mutui. Ci sono anche delle prese in giro. Meloni ha parlato di 3 milioni in più per la sanità. Ma la Meloni non deve prendere in giro gli italiani, siamo in regressione rispetto al pil per gli invesimenti in sanità. Ogni anno la spesa sanitaria è cresciuta, il fatto di mettere solo 3 miliardi rispetto al pil significa apportare tagli alla sanità, di cui non abbiamo bisogno", ha detto Conte che ha detto che "bisognerebbe investire 20 miliardi nella sanità pubblica e non tre".

"Per quanto riguarda la flessibilità in uscita - ha continuato Conte - ora tagliano anche opzione donna e non è previsto nulla per le pensioni sino a 1000 euro, non c'è nulla di concreto è una presa in giro completa. Così il Paese va in regressione. Abbiamo un Governo senza visione, senza coraggio, senza nessuna determinazione a far correre l'Italia. Poi c'è la scusa del superbonus, ma i 20 miliardi sono un costo, ma perché la Meloni non dice che nel biennio 2021-22 abbiamo avuto 100 miliardi in più di entrate soprattutto dovute al superbonus e che quest'anno ci saranno entrate in più per 25 miliardi, perché si parla solo di costi", si chiede Conte. "Questo è un inganno ai danni degli italiani", ha aggiunto.

Per quanto riguarda il salario minimo Conte ha detto che "è una misura necessaria ma non sufficiente. E' necessaria a livello nazionale per come l'abbiamo proposta, perchè riguarda 3,6 milioni di lavoratori e lavoratrici sottopagati. La contrattazione collettiva ha dimostrato di non riuscire a garantire un salario minimo e qui (a Bolzano ndr) col costo della vita molto elevato è necessario dare un salario adeguato a garantire un'esistenza libera e dignitosa, non solo per stessi, ma anche per la propria famiglia".



