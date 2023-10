Kickl (Fpö) si schiera a Bolzano con Wirth Anderlan

In Alto Adige la destra di lingua tedesca si presenta sempre più divisa alle provinciali del 22 ottobre. Un importante endorsement arriva ora dal leader della Fpö austriaca Herbert Kickl che in un video si schiera con l'ex comandante degli Schützen sudtirolesi, Jürgen Wirth Anderlan, e non con il partito gemello Freiheitlichen.

"Durante la lotta, con centinai di migliaia di cittadini, contro il 'regime di corona' ho conosciuto molte personalità coraggiose", afferma Kickl in un video diffuso dal leader della lista Jwa. "Una di queste personalità è Jürgen Wirth Anderlan, un vero tirolese, che si è impegnato con molto carattere e la schiena dritta per i nostri diritti e per la nostra libertà, che il governo ci voleva rubare". "Senza gente come lui, che ha il coraggio di sfidare i potenti e di rimanere a fianco al popolo, non avremmo fatto cadere il 'regime di corona' e l'obbligo vaccinale. I pericoli per i nostri diritti e la nostra libertà sono comunque ancora presenti e per questo personalità come Wirth Anderlan sono più importanti che mai", conclude il leader della Fpö.

La scorsa settimana la consigliere tirolese Fpö Gudrun Kofler si era invece schierata con la Süd-Tiroler Freiheit, partito fondato da sua zia Eva Klotz.



