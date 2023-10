Festival economia Trento, deciso il tema della 19/a edizione

È "Quo vadis? I dilemmi del nostro tempo" il tema individuato dal comitato scientifico per la 19/a edizione del Festival dell'economia di Trento, in programma dal 23 al 26 maggio 2024. La manifestazione è organizzata per il terzo anno consecutivo dal Gruppo 24 Ore e Trentino marketing spa, per conto della Provincia autonoma di Trento, con la collaborazione del Comune e dell'Università di Trento.

"Un minuto dopo la scelta del titolo per la terza edizione del Festival dell'economia di Trento a firma Gruppo 24 Ore, abbiamo avuto la conferma che si è trattato di una decisione giusta: l'attacco spietato di Hamas a Israele e la reazione sanguinosa. Quanto sta accadendo nel mondo giustifica sempre più la domanda 'Quo vadis?' e il relativo sottotitolo 'I dilemmi del nostro tempo'. Ciò accade per le guerre, che sono tornate ad essere strumento di soluzione dei conflitti, scaricando sui popoli centinaia di migliaia di vittime civili innocenti. Ma anche su tanti, altri fronti. Talmente numerosi da mettere in crisi il partito degli ottimisti e seminare, soprattutto tra le generazioni più giovani ma non solo, inquietudini e incertezze sul futuro della terra e dell'umanità, che deve fare i conti con domande incalzanti, per l'appunto i dilemmi della nostra vita", spiega il presidente del comitato scientifico, Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore.

Con il nuovo tema il Festival dell'Economia di Trento prosegue l'impegno ad analizzare le sfide dettate da uno scenario mondiale. Nella 19/a edizione del festiva si parlerà, infatti, di cambiamenti climatici, inflazione, debito pubblico e autorità degli Stati, transizione energetica, inverno demografico, populismi e democrazie.

La 18/a edizione del festival è stata da record, con 40.000 presenze, oltre 650 relatori in 270 eventi.



