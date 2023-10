Espulso 25enne autore di una rapina a mano armata a Trento

I carabinieri di Trento hanno fermato e identificato l'autore della rapina a mano armata ai danni di una ragazza, avvenuta nel capoluogo trentino, via Mazzini la notte del 3 ottobre scorso. L'uomo, un cittadino marocchino di 25 anni privo di titolo valido per il soggiorno, è stato denunciato e condotto al Centro di permanenza per i rimpatri di Brindisi.

È stata la stessa vittima - fa sapere l'arma - a consentire l'individuazione del 25enne che, una decina di giorni prima, le aveva puntato un coltello alla gola, strappandole di dosso la catenina. Nei giorni scorsi, la giovane lo ha infatti riconosciuto il mentre si trovava in città con alcuni amici e ha iniziato a seguirlo allertando allo stesso tempo le forze dell'ordine. I militari sono così riusciti a rintracciarlo e a bloccarlo in piazza Fiera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA