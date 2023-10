Bersani su Fugatti a Pontida, 'vogliamo chiamare il 118?'

Parlando di autonomia Pierluigi Bersani questa sera a Bolzano in vista delle amministrative ha detto: "Vengo da Trento, dove pare che Fugatti a Pontida abbia detto che l'autonomia di Trento è nata a Pontida. Vogliamo chiamare il 118, facciamo prima? No, non si può scavalcare noi sul tema dell'autonomia, noi ce l'abbiamo nelle radici culturali e storiche, loro - come li conviene. Come si fa a pensare che questi siano autonomisti, ma ce lo ricordiamo come è venuta fuori l'autonomia qui", ha detto Bersani in riferimento alle dichiarazione autonomiste del centro-destra.

Sull'"effetto Schlein", Bersani ha detto che "una certa movida si è messa in moto, bisogna vedere se basta. Lo sappiamo che abbiamo una strada in salita, ma è in salita che si prende il passo",



