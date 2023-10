Bersani, 'all'Italia serve un'autonomia che guardi ai problemi'

"Io iniziai come assessore ai servizi sociali e lavoro alla Regione dell'Emilia Romagna, nei primi anni Ottanta, venendo a vedere Trento, perché allora l'autonomia voleva dire fare i prototipi delle nuove politiche.

L'autonomia si giustifica su questo: possibile che oggi non sia in grado, senza aspettare Roma, di regolare le liste di attesa, di fare qualcosa per l'avvicinamento al lavoro di fare accoglienza diffusa, di fare qualcosa di più sui temi ambientali e legarli all'economia?" . Lo afferma Pier Luigi Bersani, intervenuto a Trento nell'ambito dell'incontro organizzato dal candidato del Partito democratico Andrea La Malfa in vista delle prossime elezioni regionali del 22 ottobre.

"Se l'autonomia serve solo ad avere qualche soldino in più degli altri per fare ottimi concerti, è troppo facile. Io spero che il popolo di centrosinistra riprenda quello spirito, perché questo serve all'Italia: un'autonomia che guarda ai problemi, che crea comunità e che spinge sull'innovazione. La destra non è nelle condizioni di fare qualcosa così", ha aggiunto Bersani.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA