Un uomo è morto dopo essere precipitato per centinaia di metri dalla via ferrata Marangoni, che dall'abitato di Mori (Trento) sale al Monte Albano. Si tratta di una via esposta e anche impegnativa, in alcuni tratti, dal punto di vista atletico. Dalle prime informazioni la vittima sarebbe caduta mentre stava affrontando l'ultimo tratto della via. Sul posto il soccorso alpino ed i carabinieri della compagnia di Rovereto.



