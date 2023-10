Incendio in appartamento a Bolzano, 2 persone salvate dai vicini

Due persone sono state salvate all'ultimo momento dai vicini dall'appartamento in fiamme a Bolzano. È successo ieri sera attorno alle 23. I vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano sono stati chiamati per un incendio in un appartamento in via Piacenza.

L'incendio era scoppiato nella cucina di un appartamento al quarto piano di un condominio e si è propagato rapidamente, tanto che all'arrivo dei vigili del fuoco, dalle finestre uscivano già fumo denso e fiamme. Due persone che si trovavano all'interno dell'appartamento sono state salvate da vicini, poi i vigili del fuoco gli hanno accompagnati all'esterno dell'edificio. Le due persone salvate sono state ricoverate in ospedale per intossicazioni di fumo. L'appartamento è stato gravemente danneggiato. Sono stati utilizzati dei ventilatori per liberare l'appartamento dal fumo. L'operazione è stata completata dopo due ore di intervento. Ai vigili del fuoco di Bolzano si sono aggiunti i carabinieri, il medico d'urgenza e la Croce Bianca.



