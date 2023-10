Si schianta contro un muro con l'auto, morto 43enne di Cortona

Stefano Migliorati, 43 anni, originario di Cortona (Arezzo) è morto ieri sera in seguito ad un incidente stradale in Trentino. L'uomo, che lavorava come stagionale, stava percorrendo la strada provinciale 251 nei pressi di Madruzzo, in valle dei Laghi, quando ha perso il controllo dell'auto schiantandosi contro un muro di pietra e morendo sul posto poco dopo per la gravità delle ferite riportate. I soccorsi sono stati allertati da un altro automobilista di passaggio che ha assistito all'incidente. Sul posto i carabinieri, i soccorritori di Trentino Emergenza ed i vigili del fuoco volontari di Calavino, Lasino e Padergnone.





