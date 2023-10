Provincia Trento, 48 milioni per l'edilizia scolastica

Sono oltre 48 milioni di euro quelli che, con due distinti provvedimenti proposti dall'assessore agli enti locali, la Giunta provinciale ha destinato all'edilizia scolastica e agli interventi sugli asili nido. In coerenza con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2023, circa 31,5 milioni di euro serviranno per migliorare la sicurezza strutturale degli edifici scolastici (scuole per l'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado) e degli edifici destinati ad asili nido, mentre 16,8 milioni Euro andranno a integrare finanziamenti relativi ad interventi ammessi parzialmente a finanziamento sul Pnrr.

Per quanto riguarda gli interventi per migliorare la sicurezza strutturale, al fine dell'individuazione puntuale degli interventi prioritari, la struttura competente in materia di programmazione scolastica per quanto riguarda il primo ciclo di istruzione, le scuole dell'infanzia e gli asili nido, ha indicato, un insieme di interventi di edilizia scolastica di competenza comunale da realizzare prioritariamente, sulla base di criteri quali l'indice di rischio sismico, la data di edificazione o ristrutturazione, la vetustà degli edifici. In base a questi criteri sono stati individuati come prioritari 12 interventi. Sono invece 29 le richieste di finanziamento per interventi relativi all'edilizia scolastica e asili nido accolte ad integrazione dei finanziamenti ammessi sul PNRR.



