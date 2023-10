Oggi test sirene e IT-Alert della Protezione civile altoatesina

Test delle sirene e dell'avviso sui cellulari della Protezione civile questa mattina in tutto l'Alto Adige. Verso le ore 8,30, i 130.000 utenti dell'App Gem2Go verranno informati sull'implementazione del test di allarme della Protezione civile e del test di allerta IT. Poco dopo le ore 10 tutte le 570 sirene dell'Alto Adige suoneranno per un minuto. Alle ore 12, quindi, verrà testato per la prima volta in tutto l'Alto Adige il nuovo sistema di allerta pubblico IT-Alert. Il cellulare emetterà un segnale di allarme e sullo schermo apparirà il testo: "Questo è un messaggio di prova del sistema italiano di allerta pubblica. Appena sarà in funzione vi avviserà in caso di emergenze gravi". Tutti i cellulari predisposti a ricevere riceveranno questo messaggio push per far conoscere il nuovo sistema e verificarne il funzionamento. Il segnale viene inviato per circa un'ora, quindi chiunque accenda il cellulare dopo le 12 potrà ricevere la notifica fino alle ore 13.



