Lollobrigida, 'pronti a stagione di governo anche a Bolzano'

"Aspettiamo i dati definitivi delle elezioni, ma comunque anche a Bolzano siamo pronti ad una stagione di governo, assumendoci la responsabilità che abbiamo dimostrato anche all'opposizione". Lo ha detto il ministro all'agricoltura Francesco Lollobrigida, intervenendo per Fratelli d'Italia nella campagna elettorale in vista delle provinciali del 22 ottobre.

Lollobrigida ha sottolineato il "rapporto sereno con grandissima parte della Svp" e ha ricordato l'astensione dei parlamentari della Volkspartei durante il voto di fiducia per il governo Meloni come anche alcuni voti favorevoli a provvedimenti dell'esecutivo.

"Siamo qui a Bolzano per vincere, governare bene e rappresentare questa straordinaria parte d'Italia che ha molte eccellenze da valorizzare, dalle mele al vino", ha proseguito il ministro.

"In passato per ridistribuire ricchezza si sono fatti troppi debiti e si sono venduti in eccesso asset strategici, per questo serve investire sulle imprese per creare ricchezza". Per quanto riguarda invece i grandi predatori, Lollobrigida ha sottolineato l'importanza di "sostenere gli allevamenti tradizionali, in alternativa a quelli intensivi, garantendo però la manutenzione del territorio che in Alto Adige è esemplare". Secondo dati scientifici - ha proseguito il ministro - la popolazione lupina è in eccesso e va limitata un'ulteriore espansione. Il ministro ha ricordato "la scelta coraggiosa del governo di non impugnare la legge trentina" che consente l'abbattimento di un numero di lupi, "dimostrando rispetto per i territori e per l'autonomia".





