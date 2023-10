Giro: Cairo, ambasciatori dell'Italia in tutto il mondo

"Quest'anno siamo riusciti a far capire al governo quanto il Giro d'Italia non sia un fatto privato ma la corsa degli italiani, e che debba essere adottato come ambasciatore in tutto il mondo". Lo ha detto il presidente di Rcs Medigroup, Urbano Cairo alla presentazione della 107/a edizione del Giro d'Italia, a Trento.

"Andiamo in centinaia di paesi nel mondo e siamo visti da milioni di telespettatori. Non possiamo essere il quinto paese al mondo per turismo con le bellezze che abbiamo: dobbiamo diventare i primi. Il Giro ha portato un numero di turisti in più che non si vedevano da tempo", ha proseguito Cairo.

"Il Giro è il grande romanzo di questo Paese raccontato dal grande giornale popolare di questo paese. Abbiamo la responsabilità di conservare tutti i suoi caratteri così come lo abbiamo ereditato. E il filo rosa che ci unisce al Giro non lo taglierà mai nessuno", ha invece affermato il direttore della Gazzetta dello sport, Stefano Barigelli.



