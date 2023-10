Giro: a Trento svelata la 107/a edizione, al via il 4 maggio

Da Torino a Roma, pedalando per 3.321 chilometri e superando un dislivello complessivo di 42.900 metri. E' questo, in sintesi, il programma che attende i partecipanti al Giro d'Italia 2024, 107/a edizione della Corsa rosa presentata a Trento, all'interno della programmazione del Festival dello sport. Il via sarà il 4 maggio, con una tappa da Venaria reale a Torino e un passaggio anche al colle di Superga, in occasione del 75/o anniversario dalla tragedia della Grande Torino. Dalla quarta tappa la carovana approderà in Liguria, mentre nelle restanti 17 si toccheranno numerose località inedite, fino al grande finale, il 26 maggio, a Roma.

La Cima Coppi sarà il Passo dello Stelvio, mentre la salita del Santuario di Oropa sarà la Montagna Pantani. La Tappa Bartali dell'edizione sarà sulle strade della Viareggio-Rampolano Terme.

"Un giro che va incontro ai corridori, meno chilometri, meno metri dislivello. Si parte subito con tappe importanti e i corridori dovranno impegnarsi dalle prime settimane, perché la corsa è livellata su tutte e tre le settimane. Un giro che consente soprattutto al pubblico di divertirsi", ha detto il direttore del Giro d'Italia, Mauro Vegni.

Alla presentazione sono intervenuti anche i campioni Primoz Roglic, Filippo Ganna, Jay Hindley, Peter Sagan e Vincenzo Nibali, che ha parlato di un Giro "che sarà un banco di prova già dalla prima settimana".



