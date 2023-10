Gasparri, 'bene Cdm monotematico sulla sicurezza"

"Forza Italia si è impegnata per una riunione monotematica del Cdm sulla sicurezza che si svolgerà tra il 9 e il 10 novembre". Ha annunciato con soddisfazione il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, a Bolzano per le provinciali del 22 ottobre. Secondo Gasparri, il governo dovrà approfondire sia l'ordinamento, inasprendo casomai le pene per atti di violenza contro le forze di polizia, come anche per quanto riguarda l'organico. L'esponente Fi ha anche ribadito l'impegno per politiche attive di recupero e pro prevenzione. In merito al tema della polizia locale il vicepresidente di Palazzo Madama si è detto pronto al dialogo, "garantendo però un coordinamento delle forze e dei mezzi, come le telecamere, tramite il prefetto".

Per quanto riguarda invece le elezioni provinciali Gasparri ha ribadito l'impegno del suo partito sui territori in questa fase di rilancio di Forza Italia, dicendosi preoccupato per la grande frammentazione (in Alto Adige si presentano 16 liste, ndr), come anche per l'astensionismo degli elettori. Ha annunciato per domenica la presenza a Bolzano del ministro degli esteri Antonio Tajani. Sul tema molto sentito in Alto Adige dei grandi predatori, Gasparri ha detto che si sono "rotti gli equilibri e serve una politica di gestione, dove si registra una saturazione tramite delocalizzazioni e altri interventi".





