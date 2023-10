Fpö alle provinciali punta su Stf e non sui Freiheitlichen

C'è un legame decennale tra la Fpö austriaca e i Freiheitlichen sudtirolesi. Nel 1996 e nel 2000 lo storico leader Jörg Haider, morto poi nel 2008 in un incidente stradale, venne a Bolzano su invito del partito gemello. Per questo motivo sorprende la netta presa di posizione della consigliere tirolese Fpö Gudrun Kofler a favore della Süd-Tiroler Freiheit, partito fondato da Eva Klotz, in vista delle elezioni provinciali del 22 ottobre.

Kofler, che siede anche nella direzione nazionale della Fpö, è nipote della pasionaria del Sudtirolo. Durante una conferenza congiunta i due partiti hanno annunciato di volersi impegnare per un ripristino dell'autonomia dell'Alto Adige e per il doppio passaporto italo-austriaco per i sudtirolesi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA