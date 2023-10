Ciclismo: presentato il Trofeo Giro d'Italia Women

L'amministratore delegato di Rcs Sport, Paolo Bellino, ha svelato sul palcoscenico del Teatro Sociale di Trento, nell'ambito del Festival dello sport, il Trofeo Giro d'Italia Women. Con lui, il presidente della Federazione ciclistica italiana, Cordiano Dagnoni, e le campionesse Elisa Longo Borghini e Letizia Paternoster "Per noi è un momento importante: si sigilla una partnership che porta un vantaggio reciproco. Per noi è un'occasione straordinaria, e anche per le nostre ragazze che ormai sono ai primi posti a livello internazionali", ha detto Dagnoni.

Il trofeo ha la forma dell'infinito, un otto rovesciato, che vuole rappresentare la passione, i valori, le sfide e i successi della Crosa rosa al femminile. "È una grande prima volta e passaggio importante per tutto movimento femminile. Mi sono emozionata a guardare questo trofeo, che un giorno spero di poterlo alzare sul podio del Giro, magari con la maglia di campionessa italiana", ha commentato Longo Borghini.

Paternoster ha invece posto l'accento sull'importanza del Giro anche per chi corre su pista. "L'anno prossimo - ha spiegato - sarà un anno importante, soprattutto per chi fa doppia attività".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA