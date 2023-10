"È un'iniziativa che mi interessa molto, e la trovo un'iniziativa positiva, in un'intesa che vede la partecipazione diretta delle persone e non l'imposizione dello Stato. Si è più vicini alle esigenze reali del territorio". Così la ministro per le riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, a Trento, in riferimento alla proposta di adeguare gli statuti delle province autonome alla riforma del titolo 5/o della Costituzione.



