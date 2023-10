Calderoli: 'riforma statuti autonomia per ora proposta politica'

"Il documento che è stato redatto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni a statuto speciale in questo momento è una proposta politica. È stata consegnata alla presidente Meloni, lei l'ha trasmessa al sottoscritto e alla presidente Casellati come ministra delle riforme costituzionali. Valuteremo se la stessa possa diventare o meno una proposta di iniziativa governativa". Lo ha detto il ministro alle autonomie e agli affari regionali, Roberto Calderoli, a Trento, in merito alla proposta di legge costituzionale redatta per adeguare gli Statuti delle province e delle regioni autonome alla riforma del titolo 5/o della Costituzione.

Tra le strade percorribili per far diventare legge la proposta, ha detto Calderoli, c'è quella di "un'iniziativa di singoli parlamentari". "Però credo - ha aggiunto il ministro - che la consegna nelle mani della presidente del Consiglio avesse fatto prediligere da parte dei consegnatari la strada governativa".

Calderoli ha poi ricordato che "i tempi per l'approvazione di una legge costituzionale possono essere di uno, due anni".





