Unicef Baby Pit Stop inaugurato in centro storico a Bolzano

Cora Happywear, in collaborazione con Unicef di Bolzano, ha attivato il progetto "Baby pit stop" quale azione di supporto alle famiglie. "I Baby Pit Stop Unicef sono ambienti protetti, in cui i genitori si possano sentire a proprio agio ad allattare il loro bambino e provvedere al cambio del pannolino", spiega Elisabeth Tocca, ceo del marchio di abbigliamento sostenibile per bambini e mamme.

"Nel nostro spazio in via Vintola 6a, forniamo delle comode poltrone dove le mamme possono allattare i propri bimbi, un fasciatoio, alcuni giochi e uno spazio protetto e tranquillo soprattutto ora con la stagione fredda alle porte", così Tocca.

Ad inaugurare il progetto erano presenti Patrizia Daidone, presidente di Unicef Bolzano, Carlo Senigallia, e le volontarie Unicef e lo staff di Cora Happywear.



