Pittrice italo-libanese Fatima Mteirek espone a Bolzano

Proseguono gli appuntamenti di Unicef Bolzano con l'arte. La protagonista della prossima esposizione sarà la pittrice italo-libanese Fatima Mteirek. Dal oggi al 26 ottobre presso Unicef Bolzano in Corso Italia 51 per "L'arte abbraccia Unicef" la pittrice di origini libanesi, ma ormai altoatesina doc, ha deciso di aderire al progetto ideato dalla presidente Patrizia Daidone e dalla curatrice Silvia Grazioli, utilizzando creazioni artistiche per sposare la causa dedicati ai temi portati avanti da Unicef a favore della violenza di genere e soprattutto in difesa dei minori.

Fatima Mteirek, nata verso la fine della guerra civile libanese a Erzay, un piccolo villaggio nel sud del Libano. Fin da giovane ha scoperto la sua passione per l'arte e per la bellezza. Di conseguenza, dopo aver completato la sua formazione scolastica, ha deciso di seguire il suo cuore e iscriversi alla facoltà di grafica presso la "Lebanese International University (LIU)". Dopo gli studi, Fatima ha scoperto il suo talento per la pittura su vetro. Le sue abilità si sono diffuse rapidamente, consentendole di avviare i suoi progetti artistici, alcuni dei quali saranno esposti proprio in questa occasione. Durante questo periodo, finalmente ha sperimentato la libertà che desiderava, accettandosi per ciò che era e dichiarando apertamente la sua omosessualità. Anche se il suo trasferimento in Italia segnò la fine della sua carriera in questo settore, la sua inossidabile passione per l'arte è rimasta intatta. Oggi, Fatima vive e lavora con sua moglie ad Appiano in Alto Adige.

Possiede il suo laboratorio creativo chiamato "ARTelier" e ama sperimentare artisticamente con diversi materiali e affrontare nuove sfide. L'appuntamento con il vernissage dell'artista italo-libanese è per giovedì 12 ottobre alle ore 18.30 presso la sede Unicef in Corso Liberta 51 a Bolzano. Gli orari per visitare la mostra, in programma dal 12 al 26 ottobre, sono dal lunedì al venerdì 9.00-12.30 e 15.00-17.30. Ingresso libero.





