La Sportiva annuncia partnership con la Federazione arrampicata

La Sportiva, azienda della val di Fiemme leader nella produzione di abbigliamento e calzature tecniche per le attività outdoor, annuncia in una nota la partnership siglata con la Federazione italiana arrampicata sportiva. La Sportiva, che vede nell'arrampicata il core business della propria attività e che si annovera tra i portavoce del successo mondiale della categoria, darà il suo contributo attraverso la fornitura di abbigliamento specializzato supportando gli atleti nazionali di climbing e paraclimbing giovanile alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024.

Tra i nomi dei giovani talenti che La Sportiva supporterà, occhi puntati su Matteo Zurloni, detentore del record europeo nella categoria speed.

"Siamo entusiasti di avviare questa collaborazione con Fasi, soprattutto in un periodo in cui la disciplina sta vivendo l'apice della propria popolarità, uscendo dalla propria nicchia di appassionati e intercettando sempre più persone che amano cimentarsi con la parete", commenta il ceo e ad Lorenzo Delladio. "Siamo molto felici di aver intrapreso questa partnership con una delle aziende numero uno al mondo, una realtà storica dell'arrampicata sportiva, che è stata presente sul parterre di gara dalle prime competizioni, fin da Bardonecchia '85", commenta Davide Battistella, presidente Fasi.





