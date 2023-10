Incidente in mare in Brasile, muore avvocato di Bressanone

Bastian Profanter, 38 anni, avvocato di Bressanone, è morto nel pomeriggio di mercoledì in un incidente, in mare, in Brasile. Come riferisce il sito Stol, Profanter, che appartiene ad una famiglia proprietaria di un noto panificio e solo la scorsa estate aveva perso la moglie per una grave malattia, si trovava in Brasile con un amico, anche lui altoatesino, per una vacanza all'insegna del surf.

L'incidente è avvenuto sulla spiaggia di Chapadao de Pipas (Rio Grande do Norte). Dopo aver fatto surf al mattino, i due amici sono rimasti in spiaggia al pomeriggio e Profanter è entrato in acqua per un bagno.

Dopo un po', l'amico, che stava leggendo, l'ha cercato ed ha visto il suo corpo che galleggiava in acqua. Ha dato l'allarme e si è tuffato per portarlo fuori dall'acqua, ma, una volta sulla spiaggia, i tentativi di rianimazione della squadra di soccorso intervenuta non hsanno avuto successo. Da un primo esame, a quanto sembra, il 38enne non è morto per annegamento, ma pare abbia subito un colpo forse a causa di un'onda o di un sasso.

Sarà effettuata l'autopsia per chiarire quanto è accaduto.





