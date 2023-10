Gira armato a Trento, 30enne arrestato ed espulso

I carabinieri di Trento hanno arrestato e denunciato per porto abusivo di armi un cittadino marocchino di trent'anni. L'uomo - informa l'arma - è stato notato mentre camminava lungo via Mazzini e cercava di disfarsi di un coltello nascosto sotto il maglione.

Dai successi riscontri effettuati in caserma è emerso che l'uomo aveva precedenti per rapine e aveva già ricevuto un decreto di espulsione.

Nel corso dello stesso servizio di controllo i militari hanno individuato un'altra persona, sempre di 30 anni e di nazionalità marocchina, con diversi precedenti penali e irregolare sul territorio nazionale.

In sinergia con la Questura di Trento, i carabinieri hanno avviato l'iter di espulsione per entrambi gli uomini, con il trasferimento al Centro di permanenza per i rimpatri di Milano.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA