Festeggiati 50 anni dell'Associazione di Amicizia Italia Austria

"L'associazione Austria-Italia festeggia oggi i suoi primi 50 anni, ma l'amicizia tra i nostri Popoli ed i nostri Paesi è molto più antica e profonda. Basti solo ricordare che in questo stesso edificio 110 anni fa sedeva come deputato asburgico di Trento il giovane Alcide De Gasperi".

Così ha dichiarato l'ambasciatore Stefano Beltrame, nel suo saluto nella sede del Parlamento austriaco di Vienna.

La cerimonia commemorativa dei 50 anni dell'Associazione di amicizia Austria-Italia (Oesterreichisch-Italienische Gesellschaft Oeitges) si è tenuta nella storica sede del Parlamento. All'evento hanno partecipato: la presidente dell'associazione, la parlamentare Michaela Steinecker (Oevp), l'ambasciatore d'Italia Stefano Beltrame, il presidente dell'associazione gemella Ania (Associazione Nazionale Italia Austria) di Roma, Vittorio Tedeschi, il presidente del Gruppo di Amicizia Parlamentare Christian Ragger ed il presidente dell'Associazione Italia-Austria di Trento e Rovereto, Fabio Paternoster.

"De Gasperi - ha proseguito Beltrame - è poi diventato presidente del Coniglio della Repubblica ed è il padre italiano dell'autonomia dell'Alto Adige- Sud Tirolo, fondata grazie agli accordi accordi De Gasperi Gruber. Come Roma e Vienna hanno saputo risolvere negli anni la storica questione dell'alto Adige Sud Tirolo attraverso il dialogo e l'Autonomia è oggi un modello di collaborazione che Italia ed Austria possono mostrare con orgoglio a tutto il Mondo". "A Vienna l'amore per l'Italia si respira per strada e basta ricordare quanti italiani celebri hanno vissuto qui nella Storia: da Vivaldi a Salieri, da Paganini a Rossini, Metastasio, Farinelli, Da Ponte, Bianchi, Colleredo, Marco da Aviano, Arcimboldo, Casanova e tantissimi altri", ha concluso l'ambasciatore.



