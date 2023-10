Calcio: Baggio, lo sport è una palestra di vita

"Ho sempre giocato con una passione infinita, ho sempre cercato di seguire quello che avevo imparato attraverso gli allenamenti, perché non dimentico mai che se non mi fossi allenato duramente non avrei realizzato quello che ho fatto nella mia vita. La passione ti porta al di là di qualunque muro invalicabile". Così l'ex numero 10 della Nazionale di calcio italiana, Roberto Baggio, ospite d'onore all'inaugurazione della 6/a edizione del Festival dello sport.

Baggio ha ricordando i gol che ha fatto nel corso della carriera. "Ne ho fatti di brutti di sicuro - ha detto. - Mi ricordo di due che addirittura non volevo fare. Cercavo un cross per un compagno, ma non l'ha toccata nessuno e l'ho fatto".

Secondo il campione, "lo sport è una palestra di vita", perché permette di "stare in mezzo a un gruppo, confrontarsi, accettare i difetti degli altri e sapere che anche tu ne hai".





