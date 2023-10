Abodi, 'una scuola su due non ha la palestra'

"Noi vinciamo tante medaglie, ma in Italia una scuola su due non ha la palestra. La scuola ha una presenza dello sport che non è come vorremmo, che non è certamente europea. Questo è un primo obiettivo che dobbiamo trasferire nell'agenda quotidiana non soltanto della politica nazionale, ma anche regionale, con una collaborazione tra governo centrale e regionale che deve produrre degli effetti".

Lo ha detto il ministro dello sport, Andrea Abodi, all'inaugurazione della 6/a edizione del Festival dello sport al Teatro Sociale di Trento.

Sulla modifica all'articolo 33 della Costituzione, il ministro dello sport ha detto che "Il Parlamento ha fatto molto bene, lo ha fatto in piena concordia, e penso che vada sottolineato perché non succede sempre, ma quando c'è di mezzo lo sport succede spesso".



