Traffico di droga,arresti in Trentino A.Adige,Veneto e Lombardia

I militari della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione, nelle province di Trento, Bolzano, Milano, Padova e Brescia, all'ordinanza di custodia cautelare emessa da gip su richiesta su richiesta della Procura della Repubblica di Trento nei confronti di 46 persone, di cui 35 in carcere e undici con obblighi di dimora, per traffico di sostanze stupefacenti. Sono stati inoltre sequestrati di beni e disponibilità finanziarie per circa 22 milioni di euro.

L'operazione - si apprende - è seguita a un'indagine avviata dalle Fiamme Gialle di Trento nel 2021, che vede il coinvolgimento di 34 di nazionalità estera, ritenute responsabili di aver partecipato a quattro associazioni per delinquere, di cui due a carattere transazionale.

Le indagini hanno portato all'individuazione di un gruppo di sei persone di nazionalità albanese che facevano arrivare la droga in Trentino dai Balcani. Ulteriori approfondimenti hanno permesso di individuare altri tre gruppi criminali, associati e interconnessi, di cui un'associazione a delinquere, composta da 16 persone che acquistava la droga da fornitori in nord Europa, specialmente in Belgio, e la trasferiva in Italia tramite la rotta del Brennero. Gli altri due gruppi erano composti rispettivamente da persone di origine tunisina ed albanese.

Le organizzazioni, i cui vertici erano legati da vincoli di parentela, si avvalevano poi di una fitta rete di referenti territoriali per lo spaccio. Gli stupefacenti erano destinati quasi interamente al Trentino Alto Adige.



