Litigano e aggrediscono i carabinieri, due arresti in Trentino

Due persone, un uomo e una donna, sono state arrestate dai carabinieri di Lavis a Fornace, in Trentino, per violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I militari - informa l'arma - sono arrivati sul posto, in località Valle, per le segnalazioni di alcuni automobilisti in merito a un acceso litigio in strada tra un uomo ed una donna e in relazione al pericolo causato dalla lite per la circolazione stradale lungo la strada provinciale 71. Giunti in zona i carabinieri sono stati aggrediti da entrambi. L'uomo, in particolare, ha sferrato una testata al volto di uno dei due militari.

I due, noti alle forze dell'ordine per fatti analoghi, sono stati condotti in caserma, in attesa del giudizio direttissimo.

Il carabiniere ferito ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari cavandosela con qualche giorno di prognosi.



